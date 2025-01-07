Путин приехал в Храм Христа Спасителя и лично поздравил патриарха Кирилла

Президент России Владимир Путин приехал после рождественского богослужения в храм Христа Спасителя, чтобы поздравить с Рождеством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кадры общения главы государства и патриарха были показаны в прямой трансляции на телеканале «Россия 1».

Рождество Путин встретил в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Он традиционно посещает храм на Рождество.

Так, в 2024 году президент встречал Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тогда перед богослужением он встретился с семьями погибших в спецоперации героев России.

Путин также поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество Христово и указал на «созидательную роль» церкви в единении народа. Патриарх также выступил с рождественским обращением и призвал верующих молиться о прекращении вражды между народами, «принадлежащими к единой Святой Руси».