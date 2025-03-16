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Число погибших из-за торнадо в США выросло до 34

Число погибших из-за торнадо в США выросло до 34
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Не менее 34 человек погибли, еще 29 пострадали в результате сильного шторма, возникшего в шести штатах США: Арканзасе, Иллинойсе, Индиане, Кентукки, Миссисипи, Миссури и Техасе. Об этом сообщает телеканал ABC News.

За последние 24 часа более 40 торнадо произошли в восьми штатах на Среднем Западе и Юге. Опасная погодная угроза по-прежнему сохраняется. Кроме прочего, случаи торнадо зафиксированы в восьми штатах: Алабаме, Арканзасе, Миссисипи, Луизиане, Иллинойсе, Индиане и Теннесси.

Последствия торнадо в США

Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Qiu Chen / XinHua / Global Look Press
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Qiu Chen / XinHua / Global Look Press
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Qiu Chen / XinHua / Global Look Press
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Qiu Chen / XinHua / Global Look Press
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Qiu Chen / XinHua / Global Look Press
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Qiu Chen / XinHua / Global Look Press
Фото: Lawrence Bryant / Reuters
Фото: Lawrence Bryant / Reuters

Ранее СМИ было известно о не менее 19 человек, погибших в результате торнадо и штормов, обрушившихся на юг и запад США. По прогнозу синоптиков, с ухудшением погодных условий могут столкнуться до 138 млн человек. В некоторых частях Иллинойса, Миссури, Миссисипи, Индианы и Кентукки объявили предупреждения о торнадо. В Джорджии и Арканзасе власти объявили чрезвычайное положение в связи с «разрушительным погодным фронтом». В общей сложности на юге страны было зафиксировано более 400 штормов.

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Теги
США шторм торнадо непогода погибшие
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