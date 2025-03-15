В США минимум 19 человек погибли в результате штормов и торнадо
Не менее 19 человек погибли в результате штормов и торнадо на юге и среднем западе США, сообщает NBC News.
На эти регионы обрушилась серия мощных штормов, с ухудшением погодных условий могут столкнуться до 138 млн человек. В некоторых частях Иллинойса, Миссури, Миссисипи, Индианы и Кентукки объявили предупреждения о торнадо. В Джорджии и Арканзасе объявили чрезвычайное положение в связи с «разрушительным погодным фронтом».
Всего на юге страны зафиксировали более 400 штормов.
В штате Миссури погибли 11 человек, минимум трое погибших — жители Арканзаса. Жертвами стихийного бедствия стали четыре человека в Техасе — они попали в ДТП из-за непогоды.
В Оклахоме усилились лесные пожары, в результате уничтожено около 300 зданий, один человек попал в аварию на задымленном участке дороги. В Техасе также зафиксировали крупный природный пожар.
Из-за усиления ветра более 316 тыс. человек остались без электроэнергии.
Метеорологи ожидают, что область низкого давления сместится на восток страны, угроза возникновения торнадо распространится на Вирджинию и Каролину.
В середине декабря по городу Сан-Франциско прошел торнадо — смерч перевернул автомобили, сломал деревья и перебил линии электропередачи. Скорость ветра достигала 130 км/ч. Центр Сан-Франциско был включен в предупреждение о торнадо впервые в истории.
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