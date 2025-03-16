В Калининградской области обрушился аварийный дом

В поселке Константиновка Калининградской области обрушился аварийный дом, внимание на это обратил РЕН ТВ. Прокуратура сообщала о происшествии еще 11 марта.

По данным регионального управления ведомства, у многоквартирного дома в ночь на 8 марта обрушилась стена. На фото, которое показано ведомство, видно, что обрушилось около четверти здания вместе с перекрытиями.

Дом находится на улице Центральная, он был официально признан аварийным и подлежащим расселению. По информации РЕН ТВ, в момент происшествия в здании находились жильцы.

На момент обрушения в доме проживали три семьи. Прокуратура начала проверку.

Следственный комитет завел уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

Дом был построен в 1956 году, уточнили в пресс-службе СК. Ведомство сообщило, что в доме проживало две семьи, и что пострадавших нет.