В Калининградской области обрушился аварийный дом
В поселке Константиновка Калининградской области обрушился аварийный дом, внимание на это обратил РЕН ТВ. Прокуратура сообщала о происшествии еще 11 марта.
По данным регионального управления ведомства, у многоквартирного дома в ночь на 8 марта обрушилась стена. На фото, которое показано ведомство, видно, что обрушилось около четверти здания вместе с перекрытиями.
Дом находится на улице Центральная, он был официально признан аварийным и подлежащим расселению. По информации РЕН ТВ, в момент происшествия в здании находились жильцы.
На момент обрушения в доме проживали три семьи. Прокуратура начала проверку.
Следственный комитет завел уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК).
Дом был построен в 1956 году, уточнили в пресс-службе СК. Ведомство сообщило, что в доме проживало две семьи, и что пострадавших нет.
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