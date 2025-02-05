В Приморье под грузовиком обрушился второй с начала года мост

В Приморском крае обрушился участок муниципального моста через реку Большая Уссурка под грузовиком, перевозившим лесоматериал на 101 км автодороги «село Мельничное — поселок Пластун», сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что автомобиль принадлежит компании ОАО «Рощинский КЛПХ», а прокуратура Красноармейского района начала проверку после произошедшего. На место, в районе села Мельничное, выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Движение на мосту сейчас перекрыто, говорится в сообщении, однако водители могут проехать между селами Таежное и Молодежное через поселок городского типа Терней.

Ранее в январе в Приморье обрушился другой мост в поселке Девятый Вал Надеждинского района. Мост является одним из путей в поселок Тавричанка. Главе района Максиму Якимову внесено представление. Ему грозит административное дело по ст.12.34 КоАП — несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений. Штраф при возбуждении дела может составить от 20 до 30 тыс. руб.

Как писал РБК Приморье, в регионе 1 620 мостов, которые находятся на балансе региона, все они построены больше 50 лет назад. Из них 459 сооружений — в аварийном состоянии, 636 — в неудовлетворительном. В конце лета 2024-го в крае рухнуло сразу несколько мостов.