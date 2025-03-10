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Общество ,  
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В Москве мужчина получил травмы из-за взорвавшейся бутылки во «Вкусвилле»

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Москвич пострадал из-за взорвавшейся на прилавке одного из магазинов сети «Вкусвилл» бутылки с газированной водой, подтвердили РБК в пресс-службе компании.

«К сожалению, такой инцидент действительно произошел. Отметим, что подобный случай с данным продуктом произошел впервые. Напиток представлен в ассортименте более года», — отметили там.

В компании заверили, что партию уберут с прилавка, а напитки от других дат производства были перемещены в холодильники до получения результатов внутренней проверки на предмет потенциального брака тары или сбоев при производственных процессах.

В пресс-службе добавили, что направили официальный запрос поставщику.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Ранее пострадавший москвич рассказал «Газете.Ru», что 5 марта зашел за покупками в один из магазинов «Вкусвилл» в Москве. Когда мужчина собирался пройти к кассе, рядом с ним взорвалась бутылка с газированной водой. В результате он «обнаружил красное пятно от удара на лбу, а также кровь на голове, по шее также стекала кровь», а часть стекла попала ему под одежду.

По словам мужчины, после инцидента он направил жалобу и с ним связались представители магазина. Они извинились и «в качестве поддержки и дружеского жеста» начислили на его карту лояльности подарочные бонусы. Однако он намерен обратиться в суд, пишет издание.

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«Вкусвилл» Москва бутылка новости
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