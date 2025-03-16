В США не менее 30 человек погибли из-за сильных гроз и торнадо

В результате многочисленных торнадо в США погибли по меньшей мере 30 человек, передает CNN.

Число подтвержденных смертей в штате Миссури составляет 12, в Канзасе — восемь, в Миссисипи — четыре, в Арканзасе и Техасе — по три.

15 марта Центр прогнозирования штормов объявил максимальный уровень опасности — пять по пятибалльной шкале — в течение дня в Алабаме и Миссисипи. Это случилось впервые с мая 2024 года и только в пятый раз за последние пять лет, отмечает телеканал.

С вечера пятницы, 14 марта, на западе и юге страны зарегистрировали не менее 27 торнадо. Синоптики ожидают, что в воскресенье, 16 марта, сильные грозы распространятся на восток и принесут проливные дожди и разрушительные ветры на большую часть Восточного побережья.

В середине декабря 2024 года торнадо прошел по городу Сан-Франциско. Тогда смерч, скорость которого достигала 130 км/ч, перевернул автомобили, сломал деревья и перебил линии электропередачи. Центр Сан-Франциско был включен в предупреждение о торнадо впервые в истории.