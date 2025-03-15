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Политика ,  
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Фотографы засняли Трампа с сыном Маска перед посадкой в вертолет

Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Lenin Nolly / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Lenin Nolly / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Lenin Nolly / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Lenin Nolly / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Lenin Nolly / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Nathan Howard / Reuters
Фото: Lenin Nolly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Фотографы запечатлели президента США Дональда Трампа направлявшимся к вертолету в компании с сыном миллиардера Илона Маска (состояние по версии Forbes $335 млрд).

На снимке, опубликованном Белым домом в X, Трамп показывает большой палец вверх, в то время как сын Маска, также известный как Lil X, идет рядом с ним. На другой фотографии видно, как политик и ребенок поднимаются на борт.

Маск не раз приводил с собой сына на выступления Трампа, также мальчик был с ним в Белом доме во время одного из брифингов президента. В начале марта стало известно о 14-м ребенке миллиардера.

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Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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