Фотографы засняли Трампа с сыном Маска перед посадкой в вертолет
Фотографы запечатлели президента США Дональда Трампа направлявшимся к вертолету в компании с сыном миллиардера Илона Маска (состояние по версии Forbes $335 млрд).
На снимке, опубликованном Белым домом в X, Трамп показывает большой палец вверх, в то время как сын Маска, также известный как Lil X, идет рядом с ним. На другой фотографии видно, как политик и ребенок поднимаются на борт.
Маск не раз приводил с собой сына на выступления Трампа, также мальчик был с ним в Белом доме во время одного из брифингов президента. В начале марта стало известно о 14-м ребенке миллиардера.
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