Фотографы засняли Трампа с сыном Маска перед посадкой в вертолет

Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Lenin Nolly / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Lenin Nolly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Фотографы запечатлели президента США Дональда Трампа направлявшимся к вертолету в компании с сыном миллиардера Илона Маска (состояние по версии Forbes $335 млрд).

На снимке, опубликованном Белым домом в X, Трамп показывает большой палец вверх, в то время как сын Маска, также известный как Lil X, идет рядом с ним. На другой фотографии видно, как политик и ребенок поднимаются на борт.

Маск не раз приводил с собой сына на выступления Трампа, также мальчик был с ним в Белом доме во время одного из брифингов президента. В начале марта стало известно о 14-м ребенке миллиардера.