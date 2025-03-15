Минобороны изменит нормы снабжения штурмовиков обмундированием

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Принимающим участие в штурмах российским военным разрешат не сдавать на склад всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО) после завершения срока эксплуатации, заявил замминистра обороны Андрей Булыга на совещании по вещевому обеспечению. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Замминистра обороны <...> поручил освободить военнослужащих <...> от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования <...>, а также продолжить выдачу вторых комплектов ВКПО и производить их оперативную замену в случае износа», — говорится в сообщении.

Булыга также отметил, что в боевых условиях хорошо себя зарекомендовали переносные душевые. По его словам, особенную потребность в этом оборудовании испытывают военные на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, замминистра поручил изменить нормы по эксплуатации стиральных машин в зоне проведения военной операции. Эту технику будут использовать два года вместо пяти лет, отметили в Минобороны.