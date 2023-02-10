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Минобороны раскрыло цену новой формы для участников спецоперации

Минобороны раскрыло цену новой формы для участников спецоперации
Ранее РБК сообщал, что контракт на пошив новой формы для участвующих в спецоперации на Украине военных получила компания «Гардарика» Артема Степаненко. Фирма владеет производством в Ярославской области
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Контрактная стоимость одного летнего комплекта формы от компании «Гардарика» для военнослужащих, участвующих в спецоперации, составляет 10 тыс. 628 руб. 15 коп., сообщили в вещевой службе Минобороны в ответ на запрос РБК.

«Ранее все полевое обмундирование для военнослужащих Вооруженных сил РФ изготавливал один производитель на правах единственного поставщика. В связи с увеличением потребности в полевом обмундировании для военнослужащих, задействованных в СВО, были дополнительно привлечены несколько компаний-производителей. Одной из привлеченных компаний является «Гардарика», которая производит 10 тысяч комплектов летнего обмундирования. При этом контрактная стоимость одного летнего комплекта формы, поставляемого компанией «Гардарика», составляет 10 тыс. 628 руб. 15 коп.

Никаких иных контрактов на поставку Минобороны других видов экипировки, в том числе зимнего комплекта полевого обмундирования, с компанией «Гардарика» нет», — указали в вещевой службе Минобороны.

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Ксения Дугельная Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее РБК сообщил, что пошив новой формы для военных, участвующих в специальной операции на Украине, будет осуществлять «Опытно-конструкторское бюро «Гардарика», владеющее производственными мощностями в Ярославской области.

В компании, учредителем которой выступает Артем Степаненко (по данным ярославских СМИ, является сыном замглавы Росимущества Дмитрия Степаненко), не раскрывали детали госконтракта — объем производства и стоимость комплекта формы, ссылаясь на секретность. На сайте производителя были указаны цены на разные комплекты тактической одежды, достигавшие 140 тыс. руб.

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Минобороны форма Армия Военная операция на Украине
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ГАРДАРИКА
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