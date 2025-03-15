Представитель МИД Украины назвал Лукашенко «тараканом»
Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «тараканом». Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).
Так Тихий ответил на высказывание Лукашенко, назвавшего украинского коллегу «гнидой». Свое заявление представитель МИДа опубликовал на белорусском языке.
«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы <…>. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану», — написал Тихий.
14 марта Лукашенко в интервью с журналисткой телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой заявил, что Зеленский был ему близок, «как сын», но политик «поступил как гнида».
В 2023 году Лукашенко также назвал Зеленского «гнидой», комментируя атаку на российский военный самолет А-50 на аэродроме в Мачулищах. Позднее в офисе украинского президента атаку назвали «антитеррористической акцией», проведенной силами «местных партизан».
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