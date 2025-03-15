 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Представитель МИД Украины назвал Лукашенко «тараканом»

Георгий Тихий
Георгий Тихий (Фото: Юлия Овсянникова / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «тараканом». Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

Так Тихий ответил на высказывание Лукашенко, назвавшего украинского коллегу «гнидой». Свое заявление представитель МИДа опубликовал на белорусском языке.

«Оскорбления в адрес главы украинского государства недопустимы <…>. К тому же переход в сферу энтомологии точно не пойдет на пользу таракану», — написал Тихий.

Лукашенко предрек поражение Зеленского на выборах президента Украины
Политика
Владимир Зеленский

14 марта Лукашенко в интервью с журналисткой телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой заявил, что Зеленский был ему близок, «как сын», но политик «поступил как гнида».

В 2023 году Лукашенко также назвал Зеленского «гнидой», комментируя атаку на российский военный самолет А-50 на аэродроме в Мачулищах. Позднее в офисе украинского президента атаку назвали «антитеррористической акцией», проведенной силами «местных партизан».

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Украина Белоруссия Александр Лукашенко Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко сообщил о предложении Киева создать лагеря для военнопленных
Политика
Лукашенко предрек поражение Зеленского на выборах президента Украины
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов воевать с Европой
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Трамп поручил Келлогу «прямые контакты» с властями УкраиныПолитика, 21:57
Представитель МИД Украины назвал Лукашенко «тараканом»Политика, 21:57
Вице-премьер Сербии заявил о возможности ареста ДодикаПолитика, 21:47
Трамп приказал начать военные действия против хуситов в ЙеменеПолитика, 21:41
«Локомотив» нанес московскому «Динамо» первое с октября поражение в РПЛСпорт, 21:33
Техника SCAMPER: как придумывать новое на основе других идейРБК и Dar, 21:25
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В США минимум 19 человек погибли в результате штормов и торнадоОбщество, 21:03
В центре Москвы автомобиль после ДТП врезался в людей на остановкеОбщество, 20:57
Больше 100 тыс. человек вышли на антиправительственный протест в БелградеПолитика, 20:49
«Манчестер Сити» упустил победу в матче АПЛ из-за автогола узбекистанцаСпорт, 20:46
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 20:33
Меркель заявила об очаровании Трампа РоссиейПолитика, 20:26
«Локомотив» проведет прощальный матч экс-вратаря сборной России ГилермеСпорт, 19:49