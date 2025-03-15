В Рязани три человека пострадали из-за взрыва на НПЗ
На территории нефтеперерабатывающего завода в Рязанской области произошел взрыв, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местную Единую дежурно-диспетчерскую службу.
Взрыв на заводе «Рязанской нефтеперерабатывающей компании» прогремел в 10:35 мск. Троих пострадавших в результате ЧП доставили в больницу.
«Рязанская нефтеперерабатывающая компания» проводит первичную переработку нефти и производит ряд нефтепродуктов: автомобильный бензин, дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей.
12 марта в Тобольске произошел взрыв в частном доме. В результате погиб семилетний мальчик, его мать пострадала. Дом, в котором проживала семья с тремя детьми, оказался полностью разрушен.
Владелец дома и муж пострадавшей рассказал 72.RU, что перед взрывом жена позвонила ему и сообщила о сильном запахе газа. Следственный комитет «по факту хлопка бытового газа» возбудил уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Региональная прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП.
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