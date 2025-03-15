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В Китае истребитель потерпел крушение во время учений

Истребитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) потерпел крушение во время учений в провинции Хайнань, сообщает издание The Epoch Times со ссылкой на заявление армейского командования в соцсети WeChat.

Пилот истребителя успел катапультироваться с парашютом. Истребитель почти вертикально вошел в землю и взорвался.

Южная зона боевого командования армии начала расследование инцидента и ликвидацию последствий аварии. НОАК не раскрыла модель упавшего самолета.

Согласно опубликованным в соцсетях видео, разбившийся истребитель — это либо двухмоторный Shenyang J-15, либо Shenyang J-11, пишет The Epoch Times.

Издание отмечает, что армия Китая редко объявляет об авариях своих истребителей.

Четыре человека погибли при крушении военного самолета США на Филиппинах
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Фото:Xinhua / Global Look Press

В начале февраля на юге Филиппин упал самолет, используемый Министерством обороны США. В результате погибли все четыре человека, находившиеся на борту.

Самолет использовался «для разведки, наблюдения и рекогносцировочной поддержки по просьбе филиппинских союзников» США и упал во время «обычной миссии». На борту находились четыре человека: один американский военнослужащий и три оборонных подрядчика.

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НОАК Китай истребитель учения
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