В Китае истребитель потерпел крушение во время учений
Истребитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) потерпел крушение во время учений в провинции Хайнань, сообщает издание The Epoch Times со ссылкой на заявление армейского командования в соцсети WeChat.
Пилот истребителя успел катапультироваться с парашютом. Истребитель почти вертикально вошел в землю и взорвался.
Южная зона боевого командования армии начала расследование инцидента и ликвидацию последствий аварии. НОАК не раскрыла модель упавшего самолета.
Согласно опубликованным в соцсетях видео, разбившийся истребитель — это либо двухмоторный Shenyang J-15, либо Shenyang J-11, пишет The Epoch Times.
Издание отмечает, что армия Китая редко объявляет об авариях своих истребителей.
В начале февраля на юге Филиппин упал самолет, используемый Министерством обороны США. В результате погибли все четыре человека, находившиеся на борту.
Самолет использовался «для разведки, наблюдения и рекогносцировочной поддержки по просьбе филиппинских союзников» США и упал во время «обычной миссии». На борту находились четыре человека: один американский военнослужащий и три оборонных подрядчика.
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