После стрельбы у детсада в Новой Москве завели дело о хулиганстве
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после стрельбы у детского сада, расположенного на улице Липовый Парк в поселке Коммунарка в Москве, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК — хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по этой части статьи — семь лет лишения свободы.
Стрельба у детского сада в Новой Москве произошла днем 14 марта. По данным телеграм-канала «112», стрельбу устроил отец одного из детей. Обычно он забирал ребенка из детского сада, но сегодня за ним приехала мама. В учреждении ее раньше не видели, поэтому решили позвонить отцу, который приехал в детский сад и устроил с матерью ребенка скандал.
Женщина пришла со своим знакомым. В результате конфликта отец ребенка выстрелил в мужчину из травматического пистолета.
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