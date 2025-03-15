В Турции завели дело из-за фото блогеров из России и Украины на кладбище

Фото: из личного архива elisasannikova.notart

Правоохранительные органы Турции завели уголовное дело после публикации в соцсетях фотосессии двух иностранок на кладбище, сообщает портал Imecegazetesi со ссылкой на данные полиции.

Девушки провели фотосессию на кладбище в Анталье, предварительно переодевшись. Они играли в карты рядом с надгробиями и пили колу. Одна из них позднее опубликовала фото с надписью: «Было приятно пить колу с человеком, который умер за 15 лет до ее изобретения».

По информации полиции, после публикации фотографий в соцсетях и местных СМИ девушки выехали из страны. Правоохранительные органы завели дело по ст. 216 Уголовного кодекса — возбуждение ненависти и вражды среди населения. Максимальное наказание по статье — тюремное заключение до трех лет.

Полиция не раскрывает информацию о девушках, но опубликовала их инициалы — ES и KY.

По данным телеграм-канала Shot, фотосессию на кладбище устроили блогеры из России и Украины — москвичка Элиза Санникова и одесситка Катерина-Александра Любимова. Девушки ведут блоги в Instagram (принадлежит Meta, которую признали экстремистской и запретили в России) и сочиняют фанфики — рассказы по мотивам оригинальных произведений, пишет Shot.