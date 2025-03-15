В ФРГ медбрата обвинили в убийстве девяти человек ради «спокойной» смены

Работавшего в больнице на западе Германии медбрата обвинили в убийстве девяти человек и покушении на убийство еще 34 пациентов, сообщает газета Bild со ссылкой на местную прокуратуру.

Мужчина был сотрудником клиники в городе Вюрзелен. В 2024 году руководство больницы заметило нарушения в его работе и обратилось в полицию.

Санитара арестовали в июле 2024 года, тогда его обвинили в 11 случаях покушения на убийство. Для установления точного числа пострадавших и жертв медработника правоохранительные органы провели эксгумацию некоторых тел пациентов больницы.

В феврале прокуратура заявила, что жертвами медбрата стали пять человек, еще 25 пациентов он пытался убить. Позднее к делу добавились еще четыре эпизода убийств и девять покушений.

Медбрат работал в отделении паллиативной помощи, в котором тяжело или неизлечимо больные люди получают помощь в виде облегчения симптомов. По данным следствия, мужчина вводил пациентам слишком большие дозы обезболивающих или седативных средств. Таким методом медработник пытался обеспечить себе «спокойную» ночную смену без происшествий, пишет газета.

Прокуратура Аахена предъявила обвинения 44-летнему мужчине в пяти убийствах и 25 покушениях на убийство.

Среди жертв подозреваемого были в том числе пациенты, готовившиеся к выписке. Некоторые из пострадавших столкнулись с серьезными последствиями передозировки медикаментами.

Следственные действия в рамках расследования продолжаются.