 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В ФРГ медбрата обвинили в убийстве девяти человек ради «спокойной» смены

Работавшего в больнице на западе Германии медбрата обвинили в убийстве девяти человек и покушении на убийство еще 34 пациентов, сообщает газета Bild со ссылкой на местную прокуратуру.

Мужчина был сотрудником клиники в городе Вюрзелен. В 2024 году руководство больницы заметило нарушения в его работе и обратилось в полицию.

Санитара арестовали в июле 2024 года, тогда его обвинили в 11 случаях покушения на убийство. Для установления точного числа пострадавших и жертв медработника правоохранительные органы провели эксгумацию некоторых тел пациентов больницы.

В Сургуте суд приговорил медсестру за доведение до самоубийства коллеги
Общество
Ольга&nbsp;Матвийчук

В феврале прокуратура заявила, что жертвами медбрата стали пять человек, еще 25 пациентов он пытался убить. Позднее к делу добавились еще четыре эпизода убийств и девять покушений.

Медбрат работал в отделении паллиативной помощи, в котором тяжело или неизлечимо больные люди получают помощь в виде облегчения симптомов. По данным следствия, мужчина вводил пациентам слишком большие дозы обезболивающих или седативных средств. Таким методом медработник пытался обеспечить себе «спокойную» ночную смену без происшествий, пишет газета.

Прокуратура Аахена предъявила обвинения 44-летнему мужчине в пяти убийствах и 25 покушениях на убийство.

Среди жертв подозреваемого были в том числе пациенты, готовившиеся к выписке. Некоторые из пострадавших столкнулись с серьезными последствиями передозировки медикаментами.

Следственные действия в рамках расследования продолжаются.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Германия медбрат убийство
Материалы по теме
В Сургуте суд приговорил медсестру за доведение до самоубийства коллеги
Общество
В Перми уволился медбрат после публикаций об убийствах пациентов
Общество
Красноярскую медсестру заподозрили в уничтожении вакцин от COVID
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 14 мар, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 14 мар, 17:45
Четырехкратную олимпийскую чемпионку Сметанину выписали из больницыСпорт, 15:42
Bloomberg оценил вероятность возвращения российского газа в ЕвропуЭкономика, 15:41
В ФРГ медбрата обвинили в убийстве девяти человек ради «спокойной» сменыОбщество, 15:36
Экс-помощник президента США назвал «предел расширения» НАТОПолитика, 15:23
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Хоккеиста ЦСКА отстранили из-за положительной допинг-пробыСпорт, 15:20
В Вязьме задержали подростка, поджегшего Музей Неизвестного солдатаОбщество, 15:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Отец Каменева рассказал о ситуации с допинг-пробой хоккеиста ЦСКАСпорт, 14:50
Экс-помощник президента США назвал возможную линию перемирия на УкраинеПолитика, 14:37
Экс-замгубернатора Брянской области арестовали по делу о крупной взяткеПолитика, 14:31
В Белграде водитель на BMW врезался в толпу протестующихОбщество, 14:29
Во Франции мать и двое сыновей ворвались в школу с ножомОбщество, 14:19
Участник расистского скандала с «Зенитом» решил итог «Кубка эль-пластико»Спорт, 13:58
Хинштейн рассказал об эвакуации людей из освобожденных курских районовПолитика, 13:58