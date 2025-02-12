В Сургуте суд приговорил медсестру за доведение до самоубийства коллеги

Ольга Матвийчук (Фото: Катерина Абдулова / 86.ru)

Старшую экс-медсестру сургутской травматологической больницы Ольгу Матвийчук приговорили к условному сроку лишения свободы по обвинению в доведении до самоубийства ее подчиненной-медсестры, сообщает «Сургутинформтв».

Медсестру приговорили к трем годам лишения свободы условно, ей назначен испытательный срок в четыре года. Решение вынес Сургутский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе.

Самоубийство коллеги Матвийчук произошло осенью 2021 года. Сначала в квартире нашли мертвой медсестру сургутского травмцентра Аяжан Ташмагамбетову. Прокуратура Югры сообщала, что подсудимая «из-за личных неприязненных отношений систематически высказывала в адрес медсестры различные угрозы». После этого у погибшей «развились депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству». Матвийчук говорила, что никаких «противоправных действий» не совершала, а к погибшей медсестре «относилась чисто по-человечески», пишет «Сургутская трибуна».

Заседание по делу против Матвийчук должно было состояться 23 января, однако обвиняемая не явилась в суд. Заседание перенесли на 7 февраля. По его итогам, помимо постановления об условном приговоре, Матвийчук запретили занимать руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях здравоохранения на срок два года.

В октябре 2023 года Сургутский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа признал Матвийчук невиновной по делу о доведении до самоубийства медсестры. В ходе разбирательств по делу выступили 30 свидетелей — часть выступила против подсудимой, подтвердив травлю подчиненных со стороны Матвийчук. Позднее, в феврале 2024 года, суд Югры отменил оправдательный приговор — судебная коллегия по уголовным делам согласилась с обжалованием прокуратуры. Материалы дела направили на новое рассмотрение в ином составе суда.