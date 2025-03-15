Военные Южной Кореи заявили о российских самолетах в зоне их ПВО

Фото: Ahn Young-joon / AP / ТАСС

Несколько российских военных самолетов утром вошли в зону действия системы ПВО Южной Кореи (KADIZ) в районе Японского моря, сообщает Younhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов (JCS) корейских вооруженных сил.

В комитете заявили, что российские самолеты появились в зоне идентификации систем противовоздушной обороны около 9:20 по местному времени и спустя некоторое время покинули ее. Как отметили в JCS, воздушное пространство Южной Кореи самолеты не нарушали.

Южнокорейские военные заметили российские воздушные суда еще до того, как те зашли в зону KADIZ, и направили к ним свои самолеты. Те пояснили, что инцидент произошел во время учений, и заверили, что не собирались нарушать воздушное пространство Южной Кореи.

Зона KADIZ выходит за пределы южнокорейского воздушного пространства и необходима для раннего предупреждения нападения по воздуху.

Южнокорейские военные и раньше сообщали о подобных инцидентах. В конце ноября 2024 года в JCS заявили, что в зону KADIZ без предупреждения вошли пять китайских и шесть российских военных самолетов. Южная Корея тогда направила к месту их нахождения свои истребители.