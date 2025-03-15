Умер замдиректора центра имени С.П. Боткина хирург Владимир Бедин

Владимир Бедин (Фото: ММНКЦ им. С.П. Боткина)

Замдиректора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С.П. Боткина хирург Владимир Бедин умер в возрасте 60 лет, сообщил центр на своей странице во «ВКонтакте».

«Уход В.В. Бедина стал огромной утратой не только для медицины, но и для всех, кто имел счастье знать этого выдающегося хирурга. <...> Владимир Владимирович обладал уникальным даром — он умел не только лечить болезни, но и вселять уверенность в сердца тех, кто находился на грани отчаяния», — говорится в сообщении.

В центре отметили, что Бедин скончался «после продолжительной болезни».

Бедин занимался медициной 35 лет, был абдоминальным хирургом. Являлся доктором медицинских наук, профессором кафедры хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), ведущим научным сотрудником и врачом-онкологом.

Бедин в 1990–2001 годах работал в Кузбасском областном гепатологическом центре, где впоследствии занимал пост руководителя. После этого в разное время он был завотделением хирургии печени и поджелудочной железы в Боткинской больнице и заведующим этого же отделения в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. В Первой городской клинической больнице он также работал заместителем главного врача по хирургии.

С 2013 года Бедин на протяжении 11 лет занимал в центре имени Боткина должность заместителя главврача по хирургии. В 2024 году его назначили замдиректора по инновационному развитию.

Бедин имел звание заслуженного врача России, в этом году ему присвоили орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степени.