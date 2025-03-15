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Умер замдиректора центра имени С.П. Боткина хирург Владимир Бедин

Владимир Бедин
Владимир Бедин (Фото: ММНКЦ им. С.П. Боткина)

Замдиректора по инновационному развитию Московского многопрофильного научно-клинического центра (ММНКЦ) имени С.П. Боткина хирург Владимир Бедин умер в возрасте 60 лет, сообщил центр на своей странице во «ВКонтакте».

«Уход В.В. Бедина стал огромной утратой не только для медицины, но и для всех, кто имел счастье знать этого выдающегося хирурга. <...> Владимир Владимирович обладал уникальным даром — он умел не только лечить болезни, но и вселять уверенность в сердца тех, кто находился на грани отчаяния», — говорится в сообщении.

В центре отметили, что Бедин скончался «после продолжительной болезни».

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Бедин занимался медициной 35 лет, был абдоминальным хирургом. Являлся доктором медицинских наук, профессором кафедры хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), ведущим научным сотрудником и врачом-онкологом.

Бедин в 1990–2001 годах работал в Кузбасском областном гепатологическом центре, где впоследствии занимал пост руководителя. После этого в разное время он был завотделением хирургии печени и поджелудочной железы в Боткинской больнице и заведующим этого же отделения в ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. В Первой городской клинической больнице он также работал заместителем главного врача по хирургии.

С 2013 года Бедин на протяжении 11 лет занимал в центре имени Боткина должность заместителя главврача по хирургии. В 2024 году его назначили замдиректора по инновационному развитию.

Бедин имел звание заслуженного врача России, в этом году ему присвоили орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степени.

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