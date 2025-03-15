Посол назвал защитой критику президента Италии со стороны Захаровой

Алексей Парамонов (Фото: Посольство России в Италии и Сан-Марино)

Реакция официального представителя российского МИДа Марии Захаровой на слова президента Италии Серджо Маттареллы была защитой от нападок на Россию, заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов. Его слова передает ТАСС.

Ранее дипломат был вызван в МИД Италии для объяснения слов Захаровой.

«Порекомендовали итальянским дипломатам рассматривать реакцию МИД России не как «словесную атаку», а как нашу защиту от ничем не спровоцированных повторяющихся нападок на Россию», — рассказал Парамонов о содержании встречи в ведомстве.

Посол отметил, что упоминание в публичных заявлениях Маттареллы «заведомо ложных <...> параллелей и нарративов, которые оскорбительны для России», еще больше вредит двусторонним отношениям, которые и так находятся в удручающей атмосфере.

Маттарелла 8 марта во время посещения Мемориального парка мира в Хиросиме заявил, что Россия «продвигает обновленную и опасную ядерную риторику, <...> внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать обычным инструментом в управлении конфликтами».

После этого на брифинге Захаровой один из журналистов сказал: «Президент Италии заявил, что Россия угрожает Европе ядерным оружием», — и попросил представителя МИД прокомментировать это. «Это вранье. Это ложь. Это неправда. Это фейк. Это дезинформация», — ответила она и посоветовала журналисту спросить у Маттареллы, «на каком основании он позволил себе подобную ложь?»

После этого заявления Захаровой министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать Парамонова в МИД.