Посол назвал защитой критику президента Италии со стороны Захаровой
Реакция официального представителя российского МИДа Марии Захаровой на слова президента Италии Серджо Маттареллы была защитой от нападок на Россию, заявил российский посол в Риме Алексей Парамонов. Его слова передает ТАСС.
Ранее дипломат был вызван в МИД Италии для объяснения слов Захаровой.
«Порекомендовали итальянским дипломатам рассматривать реакцию МИД России не как «словесную атаку», а как нашу защиту от ничем не спровоцированных повторяющихся нападок на Россию», — рассказал Парамонов о содержании встречи в ведомстве.
Посол отметил, что упоминание в публичных заявлениях Маттареллы «заведомо ложных <...> параллелей и нарративов, которые оскорбительны для России», еще больше вредит двусторонним отношениям, которые и так находятся в удручающей атмосфере.
Маттарелла 8 марта во время посещения Мемориального парка мира в Хиросиме заявил, что Россия «продвигает обновленную и опасную ядерную риторику, <...> внушая неприемлемую идею о том, что ядерное оружие может стать обычным инструментом в управлении конфликтами».
После этого на брифинге Захаровой один из журналистов сказал: «Президент Италии заявил, что Россия угрожает Европе ядерным оружием», — и попросил представителя МИД прокомментировать это. «Это вранье. Это ложь. Это неправда. Это фейк. Это дезинформация», — ответила она и посоветовала журналисту спросить у Маттареллы, «на каком основании он позволил себе подобную ложь?»
После этого заявления Захаровой министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил вызвать Парамонова в МИД.
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