«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву
«Роскосмос» опубликовал сделанный из космоса снимок циклона, который накануне, 14 марта, проходил через Москву.
Изображение было получено спутниками «Арктика-М» и «Электро-Л».
В пятницу столицу накрыл девятибалльный шторм. Порывы ветра достигали 24 м/с, их сопровождал сильный дождь.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснял, что непогода в Москве обусловлена «прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном». Центр этого циклона находится над югом Архангельской области, отмечал синоптик.
На фоне шторма в столице закрыли городские парки и зоопарк. Сильный ветер повалил деревья, у нескольких зданий унесло крыши.
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