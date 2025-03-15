«Роскосмос» показал спутниковый снимок циклона, обрушившегося на Москву

«Роскосмос» опубликовал сделанный из космоса снимок циклона, который накануне, 14 марта, проходил через Москву.

Изображение было получено спутниками «Арктика-М» и «Электро-Л».

В пятницу столицу накрыл девятибалльный шторм. Порывы ветра достигали 24 м/с, их сопровождал сильный дождь.

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснял, что непогода в Москве обусловлена «прохождением холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном». Центр этого циклона находится над югом Архангельской области, отмечал синоптик.

На фоне шторма в столице закрыли городские парки и зоопарк. Сильный ветер повалил деревья, у нескольких зданий унесло крыши.

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