Вэнс заявил, что Европа рискует совершить «цивилизационное самоубийство»
Европа рискует совершить «цивилизационное самоубийство», если не начнет контролировать свои границы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
«Слишком многие страны не могут или не хотят контролировать свои границы», — сказал он.
По словам Вэнса, власти некоторых европейских государств ограничивают свободу слова своих граждан, даже когда те протестуют «против таких вещей, как вторжение на границу».
Вице-президент Соединенных Штатов заявил, что хочет, чтобы Европа процветала и была важным союзником. Для этого, как считает Вэнс, ей необходимо уважать собственный народ и суверенитет, и «Америка не может сделать этого за нее».
«Если у вас есть такая страна, как Германия, и мигранты приезжают из других стран, которые совершенно несовместимы с Германией, <...> Германия покончит с собой», — добавил политик, выразив надежду, что этого не произойдет, так как он «любит Германию и хочет, чтобы она процветала».
Осенью 2015 года страны ЕС столкнулись с многократным увеличением потока беженцев и нелегалов из Северной Африки, с Ближнего Востока и из Южной Азии. Объединение оказалось не готово к масштабам этого наплыва мигрантов. Тогда канцлер Германии Ангела Меркель провозгласила политику «открытых дверей» в отношении беженцев, и в страну въехали более 1 млн человек.
Германия до сих пор остается одной из самых популярных европейских стран для миграции. По данным Агентства Европейского союза по делам убежища (EUAA), в первой половине 2024 года четверть заявок на предоставление убежища в странах ЕС было подано здесь.
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