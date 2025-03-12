Прокуратура потребовала задержать главу Республики Сербской Додика
Прокуратура Боснии и Герцеговины потребовала от полиции задержать президента Республики Сербской (административное образование в составе БиГ) Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича, сообщает Fokus со ссылкой на канцелярию премьера.
Политиков обвиняют в посягательстве на конституционный строй.
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