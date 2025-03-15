Трамп сыронизировал над журналисткой, ткнувшей микрофон ему в лицо
Тележурналистка случайно задела микрофоном лицо президента США Дональда Трампа во время его общения с журналистами, в ответ американский лидер сыронизировал. Фрагмент опубликовало на YouTube издание New York Post.
Трамп слушал один из вопросов, когда до его рта дотронулся микрофон в ветрозащитном чехле. Микрофон был мгновенно убран, а президент бросил взгляд на репортера и поднял обе брови.
Потом он сыронизировал. «Она [обладательница микрофона] только что стала главной сенсацией сегодняшнего вечера», — сказал Трамп.
Трамп и ранее иронизировал над разными ситуациями. Так, в сентябре 2024 года он после предполагаемой попытки покушения на него шутил в разговорах с друзьями и соратниками о том, что был расстроен из-за незаконченной игры в гольф. New York Times писала, что тогда еще экс-президент был шокирован произошедшим, хотя и «отпускал шутки» в телефонных разговорах.
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