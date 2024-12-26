Пассажиры метро Москвы подрались в переходе, один ударил другого ножом

Драка с поножовщиной произошла в метро Москвы. Видео

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Два пассажира Московского метрополитена подрались в переходе между станциями, один другого ударил ножом в грудь, сообщила прокуратура Москвы со ссылкой на коллег из метро.

«В переходе станций «Петровский парк» и «Динамо» между двумя [пассажирами] произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», — уточнили в ведомстве.

Один из участников драки, 27-летний мужчина, достал нож и ударил своего оппонента в грудь. «Пострадавший был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред», — уточнили в прокуратуре.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с холодным оружием, суд отправил его под арест.

Его привлечение к уголовной ответственности — на контроле в прокуратуре, добавили в надзорном ведомстве.