Драка с поножовщиной произошла в метро Москвы. Видео
Два пассажира Московского метрополитена подрались в переходе между станциями, один другого ударил ножом в грудь, сообщила прокуратура Москвы со ссылкой на коллег из метро.
«В переходе станций «Петровский парк» и «Динамо» между двумя [пассажирами] произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», — уточнили в ведомстве.
Один из участников драки, 27-летний мужчина, достал нож и ударил своего оппонента в грудь. «Пострадавший был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред», — уточнили в прокуратуре.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с холодным оружием, суд отправил его под арест.
Его привлечение к уголовной ответственности — на контроле в прокуратуре, добавили в надзорном ведомстве.
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