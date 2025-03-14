Токаев призвал к объективной оценке советского прошлого
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к объективной оценке советского прошлого, в котором были «и темные, и светлые стороны». Об этом он заявил на заседании Национального курултая.
Курултай — это консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана. Одна из основных задач курултая — выработка и внесение предложений по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению общенациональных ценностей.
Токаев отметил, что сегодня перед учеными и общественниками в Казахстане стоит задача изучения истории в контексте масштабной цивилизационной парадигмы, в том числе с учетом советского наследия.
«До сих пор прошлое Казахстана многими учеными, общественниками рассматривается через призму исторических обид. Это сужает восприятие нашей истории. Нам нужно думать шире и масштабнее. <...> Хотел бы предупредить против однобокого анализа и суждения о советском периоде. На мой взгляд, в этой общей для нас истории были, конечно, темные стороны, но были и светлые стороны», — цитирует Токаева CMN.KZ.
Ранее в марте президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым. В Кремле заявили, что стороны рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, уделив внимание совместным торгово-экономическим и энергетическим проектам.
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