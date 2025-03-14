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Политика ,  
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Токаев призвал к объективной оценке советского прошлого

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к объективной оценке советского прошлого, в котором были «и темные, и светлые стороны». Об этом он заявил на заседании Национального курултая.

Курултай — это консультативно-совещательный орган при президенте Казахстана. Одна из основных задач курултая — выработка и внесение предложений по развитию общественной консолидации, продвижению и укреплению общенациональных ценностей.

Токаев отметил, что сегодня перед учеными и общественниками в Казахстане стоит задача изучения истории в контексте масштабной цивилизационной парадигмы, в том числе с учетом советского наследия.

«До сих пор прошлое Казахстана многими учеными, общественниками рассматривается через призму исторических обид. Это сужает восприятие нашей истории. Нам нужно думать шире и масштабнее. <...> Хотел бы предупредить против однобокого анализа и суждения о советском периоде. На мой взгляд, в этой общей для нас истории были, конечно, темные стороны, но были и светлые стороны», — цитирует Токаева CMN.KZ.

Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Токаевым
Политика
Касым-Жомарт Токаев

Ранее в марте президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Токаевым. В Кремле заявили, что стороны рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, уделив внимание совместным торгово-экономическим и энергетическим проектам.

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Касым-Жомарт Токаев

политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
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