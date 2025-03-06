Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Токаевым

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, уделив внимание совместным торгово-экономическим и энергетическим проектам. В ходе беседы была отмечена важность выполнения договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита российского лидера в Казахстан в ноябре 2024 года.

«Главы государств отметили динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества», — отметила пресс-служба президента Казахстана.

Государственный визит Путина в Казахстан состоялся 27 ноября 2024 года. На переговорах президентов России и Казахстана обсуждалось развитие стратегического партнерства, а также было подписано совместное заявление об углублении сотрудничества, включающее 36 пунктов. Среди 19 дополнительных подписанных документов — программа межрегионального взаимодействия на 2024–2028 годы и соглашения по здравоохранению и юстиции.

Президент России выразил признательность Казахстану за поддержку использования русского языка, а Токаев подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений, особенно в экономической сфере.

По итогам визита лидеры двух стран подтвердили готовность укреплять партнерство, несмотря на сложную геополитическую ситуацию.