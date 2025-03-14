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Политика ,  
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Зеленский отреагировал на убийство националиста Ганула в Одессе

Демьян Ганул
Демьян Ганул (Фото: GanulDemian / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правоохранительным органам «привлечь все необходимые силы» для расследования убийства украинского радикального активиста Демьяна Ганула в Одессе. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уже доложил ему о задержании подозреваемого. Ранее глава украинского МВД сообщил, что в квартире, где скрывался задержанный, было найдено оружие. Вероятно, с помощью него было совершено преступление, отметил Клименко.

На Украине задержали подозреваемого в убийстве националиста Ганула
Политика
Фото:Klymenko_MVS / Telegram

31-летний Ганул — одесский активист, лидер праворадикальной организации «Уличный фронт» и бывший участник «Правого сектора» (признан в России экстремистским и террористическим и запрещен). Известен в том числе тем, что боролся с памятниками деятелям СССР и Российской империи в Одессе.

Ганул был застрелен в центре города в Приморском районе, он погиб на месте. Стрелок скрылся с места преступления.

По словам Зеленского, к раскрытию этого преступления привлечены «десятки следователей, оперативников, криминалистов», МВД, СБУ и Генпрокуратуре поручено «привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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