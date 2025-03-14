Студентов Колумбийского университета отчислили из-за митингов

Администрация Колумбийского университета в США временно исключила студентов, участвовавших в массовых пропалестинских акциях весной 2024 года, которые в том числе сопровождались фактическим захватом здания кампуса Гамильтон-холл.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на распространенное руководством вуза письмо.

Кроме того, университет решил отозвать выданные в 2024 году дипломы об окончании вуза у участников протестов. Решение принято после оценки специальной комиссией университета событий весны 2024 года.

Университет не предоставил данных о том, сколько студентов было отчислено.

Колумбийский университет оказался в центре протестов после нападения 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС атаковало приграничные регионы Израиля. На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа распорядилась лишить Колумбийский университет финансирования на $400 млн из-за антисемитизма.

Помимо прочего, накануне иммиграционные агенты США арестовали участвовавшего в митингах студента Колумбийского университета Махмуда Халила, несмотря на то что у него была действующая грин-карта постоянного резидента США, а его жена, гражданка США, находится на восьмом месяце беременности.

Иммиграционные власти США заявили, что его студенческая виза и грин-карта будут аннулированы и он будет депортирован. Однако американский суд временно заблокировал депортацию, и Халил должен предстать перед судом для решения его судьбы.