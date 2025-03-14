Экс-президент Филиппин предстал перед судьями МУС по видеосвязи

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте (на экране) со своим адвокатом Сальвадором Медиалдеа (слева) в зале Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды (Фото: Peter Dejong / Reuters)

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, обвиняемый в преступлениях против человечности, выступил в Международном уголовном суде (МУС) в нидерландском городе Гааге по видеосвязи, сообщает CNN.

Дутерте предстал перед судом около 14:30 по местному времени (12:30 мск). По данным телеканала, в ходе заседания экс-президента Филиппин проинформировали о выдвинутых против него обвинениях и его правах.

Правительство Филиппин сообщило, что самолет с политиком вылетел из столицы островного государства Манилы во вторник, 11 марта, и прибыл в Нидерланды на следующий день. Во время перелета была совершена длительная остановка в Дубае, где Дутерте оказали медицинскую помощь.

Председательствующая судья Юлия Антоанелла Моток пояснила, что Дутерте было разрешено «следить за слушанием на расстоянии», поскольку он «проделал длительный путь, подразумевающий значительную разницу во времени». Разница во времени между Манилой и Гаагой составляет семь часов.

Адвокат бывшего президента Филиппин лично присутствовал в суде и заявил, что Дутерте оказался в Гааге, после того как подвергся «похищению в чистом виде». По словам защитника, у политика были «изнуряющие проблемы со здоровьем», в том числе со слухом и зрением, которые не позволили бы ему участвовать в слушаниях. Моток опровергла его слова и подчеркнула, что судебный врач нашел Дутерте полностью «психически здоровым и в хорошей форме».

МУС обвиняет 79-летнего Дутерте в убийствах, предположительно совершенных на Филиппинах в период с ноября 2011 года по май 2019-го и квалифицируемых как преступление против человечности.

Дутерте занимал пост мэра филиппинского города Давао в общей сложности более 22 лет, в том числе в 2013–2016 годах. С 2016 года до 2022-го он был президентом Филиппин. Занимая эту должность, политик проводил жесткую войну с наркотиками, в частности возглавлял так называемый эскадрон смерти Давао.

Как пишет CNN, во время кампании Дутерте по борьбе с наркотиками погибло большое количество молодых людей из бедных регионов страны. Жертвами становились в том числе невиновные или случайные прохожие, которые попадали под перекрестный огонь.

По данным полиции, за время правления Дутерте погибло 6 тыс. человек. CNN со ссылкой на правозащитные организации отмечает, что число жертв может достигать 30 тыс. человек.