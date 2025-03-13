МУС арестовал возглавлявшего «эскадрон смерти» экс-президента Филиппин

Международный уголовный суд (МУС) на основании имеющегося ордера на арест взял под стражу бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, обвиняемого в преступлениях против человечности. Об этом сообщается на сайте суда.

«Сегодня, 12 марта 2025 года, господин Родриго Роа Дутерте, родившийся 28 марта 1945 года, был передан под стражу Международному уголовному суду. Он был арестован властями Республики Филиппины в соответствии с ордером на арест, выданным Палатой предварительного производства I по обвинению в убийстве как преступлении против человечности», — говорится в сообщении суда.

Прокуратура суда обратилась за получением ордера на арест Дутерте 10 февраля. Как утверждает МУС, поводом тому послужили преступления «в виде убийств, пыток и изнасилований», совершенные в 2011-2019 годах. Президентом он был в 2016-2022 годах.

Судьи пришли к выводу, что нападения на гражданское население совершались в том время, когда Дутерте возглавлял так называемый «эскадрон смерти Давао» для борьбы с преступностью, в том числе наркоторговлей, а затем был президентом. В МУС считают, что преступления привели к гибели тысяч людей.

В ближайшее время состоится слушание для первоначальной явки Дутерте в суд, в ходе которого его проинформируют об инкриминируемом ему преступлении, а также уведомят его о правах в соответствии с Римским статутом, который является основополагающим договором МУСа.

Полиция задержала 79-летнего Дутерте 11 марта 2025 года в аэропорту Манилы вскоре после прибытия из Гонконга. Адвокат Сальвадор Панело назвал арест незаконным, напомнив, что Филиппины вышли из МУС в 2019 году по указанию Дутерте.