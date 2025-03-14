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Посольство отреагировало на приговор экс-командиру «Русича» в Финляндии

Посольство в Хельсинки назвало приговор Тордену позорным судилищем
Воислав Торден (Ян Петровский)
Воислав Торден (Ян Петровский) (Фото: Markku Ulander / IMAGO / ТАСС)

Пожизненный приговор бывшему командиру отряда «Русич» Яну Петровскому (Воислав Торден) был политически мотивирован, это «позорное судилище» и следствие русофобской политики Финляндии, заявили в посольстве России в Хельсинки.

14 марта Helsingin Sanomat сообщила о приговоре Тордену к пожизненному заключению за военные преступления, совершенные на Украине в 2014–2015 годах. Это первый случай, когда в Финляндии вынесли приговор за совершенные на Украине преступления.

Российское посольство в Финляндии обвинило суд в предвзятости и назвало приговор «прямым следствием нагнетания в стране атмосферы русофобии». Дипмиссия пообещала обжаловать приговор и добиться «справедливого» вердикта.

«Вердикт финской Фемиды не вызывает ничего, кроме глубокого возмущения и негодования. <...> Сторона защиты настаивает, что предоставленных обвинением доказательств недостаточно для признания В. Тордена виновным, а оглашенный приговор является политически мотивированным», — говорится в сообщении.

Экс-командира «Русича» в Финляндии приговорили к пожизненному заключению
Политика
Ян Петровский (Воислав Тоден)

Летом 2023 года экс-командира «Русича» по запросу Киева задержали финские пограничники: он пытался вылететь в Ниццу. Украинская сторона обвиняет Тордена в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах, однако Хельсинки отказались передать его Киеву.

«Русич» в свою очередь потребовал выдать Тордена российской стороне, предупредив, что до тех пор «прекращает выполнение любых боевых задач». В декабре того же года Тордена отправили под арест в Финляндии.

Ян Петровский в молодости много лет жил в Норвегии, где известен своими крайне правыми взглядами. Он, в частности, был участником праворадикальной антимигрантской группы «Солдаты Одина», передавал MTV3. По данным норвежской телекомпании NRK, Петровский также воевал в Сирии на стороне Дамаска.

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Финляндия приговор посольство
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