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В Британии выпустили монету в честь 85-летия Джона Леннона

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Королевский монетный двор Великобритании выпустил памятную монету, посвященную рок-музыканту, одному из основателей группы The Beatles Джону Леннону. Об этом ⁠сообщает The Independent.

Монета была выпущена в честь 85-летия со дня рождения Леннона. Он был убит в 1980 году в возрасте 40 лет.

Музыкант изображен на монете в профиль, за основу для его портрета был взят снимок американского фотографа Боба Груэна. Тот в 1974 году сфотографировал Леннона на крыше его пентхауса в Нью-Йорке.

Слева на монете написано имя музыканта, а справа — слово Imagine. Так назывался второй студийный альбом Леннона и одна из песен этого альбома.

По данным The Independen, цены на памятные монеты начинаются с £18,5 (около 2 тыс. руб.).

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Британский монетный двор выпустил монету в рамках серии «Легенды музыки». Ранее в Великобритании вышли монеты, посвященные другому члену The Beatles — Полу Маккартни, а также рок-музыканту Дэвиду Боуи и группе Queen.

Леннон родился 9 октября 1940 года в британском городе Ливерпуле. В 1960 году он основал The Beatles, помимо него и Маккартни в группе играли Джордж Харрисон и Ринго Старр. В конце того же десятилетия группа распалась, после чего каждый из музыкантов занялся сольной карьерой.

8 декабря 1980 года бывший фанат The Beatles Марк Чепмен застрелил Леннона, когда тот возвращался домой со своей женой Йоко Оно. Сначала Чепмен объяснил убийство недовольством образом жизни Леннона, а также желанием прославиться. Спустя 60 лет он извинился перед Йоко Оно и назвал свой поступок «подлым и довольно жутким», заявив, что убил музыканта из-за зависти.

Чепмен отбывает срок в исправительном учреждении в Нью-Йорке.

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Великобритания Джон Леннон The Beatles монета
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