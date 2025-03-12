Свыше 40 участников массовой драки со стрельбой задержаны в Ногинске
Полицейские задержали 42 человека, устроивших драку со стрельбой около одного из домов, расположенных на площади Ленина в Ногинске, сообщила пресс-служба подмосковного отдела МВД.
В ведомстве уточнили, что дежурная часть получила сообщение о массовой драке и звуках, похожих на выстрелы. Впоследствии в МВД установили, что между гражданами «произошла ссора, переросшая в потасовку», во время которой «было совершено несколько выстрелов». Полицейские изъяли легальное травматическое оружие, уточнили в министерстве.
Один из участников конфликта обратился к врачу.
Следователь местного отдела МВД возбудил дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса России (хулиганство).
В феврале 2025 года в Красноярске полиция возбудила уголовное дело после массовой драки со стрельбой. По данным локального отдела МВД, компания натурализованных и иностранных граждан подралась поздно вечером 16 февраля в Советском районе города. На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые опубликовало МВД, видно, что в драке участвовали около десяти человек. Потасовка произошла в одном из дворов на улице Авиаторов.
Участников драки доставили в полицию и допросили. У них изъяли пневматический пистолет. Дело по статье о хулиганстве тогда возбудили против двоих задержанных. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще троих задержанных привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве — ч. 1 ст. 20.1 Кодекса России об административных правонарушениях.
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