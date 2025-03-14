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Джей Ди Вэнса освистали перед концертом в Кеннеди-центре

Вице-президента США Вэнса освистали перед концертом в Кеннеди-центре

Джей Ди Вэнса освистали перед концертом в Кеннеди-центре
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Вице-президента США Джей Ди Вэнса освистала публика перед началом концерта в Кеннеди-центре в Вашингтоне, сообщает The New York Times (NYT).

Вэнс посетил центр вечером в четверг, 13 марта, впервые с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Когда вице-президент занял свое место в ложе рядом с женой, Ушей Вэнс, в зале раздались свист и крики, продолжавшиеся около 30 секунд. Как пишет The Guardian, Вэнсу кричали: «Ты разрушил это место!» На видео, которое снял корреспондент газеты, видно, что вице-президент в ответ махал зрителям и улыбался.

В Кеннеди-центре в тот вечер выступал Национальный симфонический оркестр, который играл произведения русских композиторов Игоря Стравинского и Дмитрия Шостаковича. Вэнс и его жена остались до конца концерта.

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Трамп критиковал программу Кеннеди-центра, и после его вступления в должность президента состав совета директоров учреждения, в котором ранее были представители и Республиканской, и Демократической партии, изменился. В частности, как отметил CNN, от должности были отстранены попечители, назначенные ранее президентами-демократами.

Среди новых членов правления учреждения NYT называет жену Вэнса, руководителя аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс и ведущую Fox News Лорe Ингрэм. В середине февраля новый состав совета директоров центра избрал Трампа своим председателем.

На выборах президента в ноябре 2024 года в округе Колумбия, куда входит город Вашингтон, с огромным перевесом победила кандидат от демократов Камала Харрис, которая набрала более 90% голосов. За Трампа в округе проголосовали более 6% избирателей.

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Джеймс Дэвид Вэнс

политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
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