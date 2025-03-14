Прощание с композитором Софией Губайдулиной пройдет в Германии
Прощание с композитором, заслуженным деятелем искусств РСФСР Софией Губайдулиной пройдет 11 апреля в Германии, затем урну с ее прахом перевезут в Москву, сообщил ТАСС соавтор ее композиций Фридрих Липс.
РБК обратился за комментарием к Липсу.
Накануне о смерти 93-летнего композитора сообщила пресс-служба Союза композиторов России.
Губайдулина — советский и российский композитор, автор более 100 симфонических произведений, партитур для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов, в том числе к «Маугли», «Крейцеровой сонате» и «Чучелу».
Она родилась в Чистополе в 1931 году. Окончила Казанскую и Московскую консерватории, затем работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки им. Скрябина. С 1991 года проживала в Германии.
В 1989 году Губайдулина получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1992 году стала лауреатом Государственной премии Российской Федерации. В 2022 году композитор была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшая современная классическая композиция» за произведение «Гнев божий».
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