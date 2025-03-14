Прощание с композитором Софией Губайдулиной пройдет в Германии

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Прощание с композитором, заслуженным деятелем искусств РСФСР Софией Губайдулиной пройдет 11 апреля в Германии, затем урну с ее прахом перевезут в Москву, сообщил ТАСС соавтор ее композиций Фридрих Липс.

РБК обратился за комментарием к Липсу.

Накануне о смерти 93-летнего композитора сообщила пресс-служба Союза композиторов России.

Губайдулина — советский и российский композитор, автор более 100 симфонических произведений, партитур для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей, музыки для театра, кино и мультфильмов, в том числе к «Маугли», «Крейцеровой сонате» и «Чучелу».

Она родилась в Чистополе в 1931 году. Окончила Казанскую и Московскую консерватории, затем работала в Московской экспериментальной студии электронной музыки им. Скрябина. С 1991 года проживала в Германии.

В 1989 году Губайдулина получила звание заслуженного деятеля искусств РСФСР, в 1992 году стала лауреатом Государственной премии Российской Федерации. В 2022 году композитор была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшая современная классическая композиция» за произведение «Гнев божий».