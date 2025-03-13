Умерла композитор София Губайдулина

София Губайдулина (Фото: Алексей Курбатов / РИА Новости)

Умерла композитор, заслуженный деятель искусств РСФСРСофия Губайдулина, ей было 93 года, сообщается на сайте мэрии Казани.

Среди работ Губайдулиной — саундтреки к мультфильму «Маугли», фильмам «Вертикаль» и «Чучело». В 2022 году композитора номинировали на премию «Грэмми» в категории «Лучшая современная классическая композиция» за произведение «Гнев божий».

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования близким Губайдуллиной. «София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств», — сказал он.

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