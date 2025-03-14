Полиция Украины опровергла сообщение о поимке убийцы националиста Ганула
Мужчина, подозреваемый в убийстве украинского радикального активиста Демьяна Ганула в Одессе, не сдался сотрудникам правоохранительных органов, его поиски продолжаются, сообщили в национальной полиции Украины.
Ранее украинское издание «Думская» сообщило, что, по его данным, убийца сам позвонил силовикам и сдался.
«Внимание! Поиски стрелка продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался, не подтверждаем!» — говорится в сообщении полиции.
Ганул был застрелен в Одессе 14 марта, момент убийства попал на камеры видеонаблюдения. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в Одессу для расследования «резонансного убийства» выехала следственно-оперативная группа и криминалисты.
Демьян Ганул — одесский активист, бывший участник «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и террористической и запрещена), в одесской ячейке которого он руководил «силовым блоком».
По данным пророссийских активистов на Украине, Ганул участвовал в организации столкновений сторонников Евромайдана и Антимайдана в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда во время беспорядков, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли почти 50 человек, по меньшей мере 200 получили ранения.
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