Полиция Украины опровергла сообщение о поимке убийцы националиста Ганула

Фото: Анна Марченко / ТАСС

Мужчина, подозреваемый в убийстве украинского радикального активиста Демьяна Ганула в Одессе, не сдался сотрудникам правоохранительных органов, его поиски продолжаются, сообщили в национальной полиции Украины.

Ранее украинское издание «Думская» сообщило, что, по его данным, убийца сам позвонил силовикам и сдался.

«Внимание! Поиски стрелка продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался, не подтверждаем!» — говорится в сообщении полиции.

Ганул был застрелен в Одессе 14 марта, момент убийства попал на камеры видеонаблюдения. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в Одессу для расследования «резонансного убийства» выехала следственно-оперативная группа и криминалисты.

Демьян Ганул — одесский активист, бывший участник «Правого сектора» (организация признана в России экстремистской и террористической и запрещена), в одесской ячейке которого он руководил «силовым блоком».

По данным пророссийских активистов на Украине, Ганул участвовал в организации столкновений сторонников Евромайдана и Антимайдана в Одессе 2 мая 2014 года. Тогда во время беспорядков, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли почти 50 человек, по меньшей мере 200 получили ранения.