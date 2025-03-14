Опубликованы кадры с места убийства националиста Ганула в Одессе

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В Сети появились кадры с места убийства радикального активиста Демьяна Ганула в Одессе. Видео опубликовала Национальная полиция Украины.

На кадрах видно тело Ганула и работу собак-ищеек.

«Неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте», — сообщили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативники. Поиск стрелка продолжается, подчеркнули в украинском МВД.

В апреле 2024 года суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинениям в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений (ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса) и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозе его совершения (ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса).