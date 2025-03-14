 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Опубликованы кадры с места убийства националиста Ганула в Одессе

Опубликованы кадры с места убийства националиста Ганула в Одессе
Video

В Сети появились кадры с места убийства радикального активиста Демьяна Ганула в Одессе. Видео опубликовала Национальная полиция Украины.

На кадрах видно тело Ганула и работу собак-ищеек.

«Неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте», — сообщили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативники. Поиск стрелка продолжается, подчеркнули в украинском МВД.

В Одессе убили украинского националиста Демьяна Ганула
Политика
Демьян Ганул

В апреле 2024 года суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинениям в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений (ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса) и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозе его совершения (ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса).

Читайте РБК в Telegram.

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта

Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле

Протестующие ворвались в Trump Tower

Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео

Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта

Что сказал Путин о готовности к перемирию

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Российские компании сокращают премирование сотрудников

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Одесса убийство националисты Украина
Материалы по теме
В Одессе убили украинского националиста Демьяна Ганула
Политика
Адвокат Стрелкова опроверг данные о самоубийстве экс-министра обороны ДНР
Политика
Кремль оценил решение ЕСПЧ об ответственности Украины за события в Одессе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28) Инвестиции, 13 мар, 18:19 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0) Инвестиции, 13 мар, 18:19
Новак заявил, что поставки газа по «Северным потокам» не обсуждаютсяПолитика, 15:22
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
Кадыров призвал украинских военных в Курской области сдаться в пленПолитика, 15:20
Украина начала формировать команду для контроля возможного перемирияПолитика, 15:19
AP узнало об идее Трампа отправить палестинских беженцев в Судан и СомалиПолитика, 15:17
Трамп пообещал «избавиться от бардака» в отношениях США и РоссииПолитика, 15:16
Салах повторил рекорд Кейна по наградам лучшему игроку месяца в АПЛСпорт, 15:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В МВД пояснили позицию по регистрации граждан в апартаментахНедвижимость, 15:12
Космическое путешествие: 10 захватывающих видео о ВселеннойЭкономика инноваций, 15:08
Экс-президенту IBU пожизненно запретили занимать должности в спортеСпорт, 15:08
Из освобожденных пунктов в Курской области эвакуировали 209 человекПолитика, 15:04
В СКФУ объяснили «бунт студентов» из Туркмении отчислением неуспевающихОбщество, 14:59
Компания блогера Влада А4 подаст заявление о банкротствеБизнес, 14:57
ЦБ дал совет россиянам по формированию финансовой подушкиИнвестиции, 14:56