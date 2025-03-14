Опубликованы кадры с места убийства националиста Ганула в Одессе
В Сети появились кадры с места убийства радикального активиста Демьяна Ганула в Одессе. Видео опубликовала Национальная полиция Украины.
На кадрах видно тело Ганула и работу собак-ищеек.
«Неизвестный выстрелил в 31-летнего общественного деятеля и скрылся. Потерпевший погиб на месте», — сообщили в полиции.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативники. Поиск стрелка продолжается, подчеркнули в украинском МВД.
В апреле 2024 года суд Москвы заочно арестовал Ганула по обвинениям в уничтожении либо повреждении воинских захоронений, памятников или других мемориальных сооружений (ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса) и нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угрозе его совершения (ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса).
Читайте РБК в Telegram.
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Где сбили беспилотники в Москве и Подмосковье. Карта
Путин принял спецпосланника Трампа в Кремле
Протестующие ворвались в Trump Tower
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика
Российские компании сокращают премирование сотрудников
Как изменятся ПДД для самокатов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов