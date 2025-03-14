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Политика ,  
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Лукашенко заявил об обсуждении с Путиным мест размещения «Орешника»

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Место размещения российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии обсуждалось на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом на выступлении в Совете Федерации заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Запись трансляции выступления опубликована на сайте агентства БелТа.

«Вчера мы обсуждали эту тему. Владимир Владимирович говорит: «Теперь нам надо определиться, где мы их расквартируем». Я говорю: «Ну это проще. Было бы что расквартировывать, мы расквартируем», — сказал Лукашенко.

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В декабре 2024 года президент Белоруссии обратился к Путину с просьбой о размещении на территории республики современных российских систем вооружений, включая «Орешник». По словам Лукашенко, такое решение укрепило бы обороноспособность как Белоруссии, так и Союзного государства в условиях нарастающей угрозы со стороны Запада.

В ответ Путин заявил, что размещение «Орешника» в Белоруссии возможно во второй половине 2025 года. Он подчеркнул, что система «Орешник» будет входить в комплекс Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС России, но право определения целей останется за Минском. Российский лидер также отметил, что поставки вооружений в Белоруссию начнутся одновременно с их поступлением в российскую армию.

О существовании «Орешника» впервые стало известно 21 ноября 2024 года, когда российские войска нанесли удар по военному объекту в украинском Днепре с использованием этой ракеты в безъядерном гиперзвуковом варианте. Позднее Путин подтвердил наличие запаса таких ракет и начало их серийного производства.

В ноябре 2024 года российский президент утвердил обновленную ядерную доктрину, согласно которой агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как «совместное нападение». Документ также распространяет положения ядерной стратегии на территорию Белоруссии.

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