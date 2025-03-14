СК начал проверку обстоятельств смерти новосибирского журналиста

Фото: Юрий Фомиченко / VK

Следователи начали проверку после сообщений, что в административном здании в Железнодорожном районе Новосибирска обнаружен 52-летний мужчина без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным NGS.RU, погибшим оказался журналист Юрий Фомиченко, бывший сотрудник изданий «Царьград», НГС и «Авто Медиа». Мужчина также увлекался музыкой и был одним из основателей сообщества рок-н-ролла «Машбюро», отмечает Сиб.фм.

NGS.RU пишет, что трагедия произошла вечером 13 марта в клубе на Вокзальной магистрали. Издание отметило, что мужчина долго не выходил из туалета, поэтому администратор клуба попросила охранника вскрыть дверь — там и обнаружили тело. В агентстве безопасности «Гвардия» сообщили, что мужчина мог совершить самоубийство.

В СК добавили, что назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти мужчины.

РБК направил запрос в охранное агентство «Гвардия» и в СК по Новосибирской области.