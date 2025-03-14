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Глава Института Генплана заявила о нехватке жилья в центре Москвы

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Новости Москвы
Татьяна Гук
Татьяна Гук (Фото: Екатерина Ветохина / ТАСС)

Чтобы предотвратить «обескровливание» центра Москвы, как в Милане или Париже, необходимо возводить там больше жилья. Об этом заявила директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук, сообщает «Интерфакс».

«Офисная функция в центральной части Москвы в последние годы замещала собой все остальные, поэтому для сохранения баланса здесь должны появиться жители и районы центра вновь должны стать и жилыми, и, так сказать, «живыми», — считает Гук.

Столица не должна идти в тренде других крупных европейских городов — это позволит избежать их ошибок, уверена Гук. «Нам не нужна, например, общественно-деловая зона Милана или парижский Дефанс, где после окончания рабочего дня жизнь буквально просто замирает. При формировании дополнительных точек притяжения мы не ставим задачу обескровить центр», — подчеркнула глава Института Генплана (цитата по «Интерфаксу»).

Москва активно реализует программу комплексного развития территорий (КРТ) по возвращению в экономический оборот бывших промзон и прочих неэффективно используемых участков, в том числе в центре города. В рамках программы, в частности, появится новый квартал с недвижимостью разного назначения в районе метро «Сокольники», сообщил 14 марта вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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