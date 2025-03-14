Ефимов сообщил о создании в Сокольниках нового квартала по программе КРТ

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Два участка в районе Сокольники вошли в столичную программу комплексного развития территорий (КРТ): там появится современный квартал с недвижимостью самого разного назначения, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Проект решения о проведении редевелопмента опубликован на сайте мэрии.

Общая площадь участков по данному проекту достигает 3,5 га. Первый, площадью 0,6 га, располагается вдоль улицы Лобачика, а другой, площадью 2,9 га, — на Маленковской улице, недалеко от ее пересечения с Русаковской улицей. Второй участок обладает отличной транспортной доступностью: он примыкает с платформе Митьково МЦД-3, рядом также находится станция метро «Сокольники». Сама же Русаковская улица впоследствии переходит в одну из вылетных магистралей — Щелковское шоссе.

В настоящий момент с точки зрения московской мэрии участки используются неэффективно. Впоследствии же тут планируется возвести около 136 тыс. «квадратов» недвижимости разного назначения. «Вложения в проект оцениваются на уровне 40 млрд руб., а бюджетный эффект составит 1,3 млрд руб. ежегодно», — отметил заммэра Ефимов. После реализации проекта город также получит свыше 2,8 тыс. новых рабочих мест.

Чуть менее трети от общей площади объектов (почти 40 тыс. кв. м) займет жилье, в том числе для нужд программы реновации. Остальное придется на общественно-деловую инфраструктуру — магазины, офисы и так далее. «Кроме того, на участке, примыкающем к улице Лобачика, планируется строительство базы для коммунальных служб города», — добавил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Столичная программа КРТ подразумевает создание на месте бывших гаражей, промзон и неэффективно используемых участков современных кварталов самого разного назначения. Цель — вернуть обширные территории в экономический оборот города. В данный момент на разных стадиях работы находятся 302 проекта КРТ общей площадью 42 кв. км.