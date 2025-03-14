Суд арестовал экс-главу полиции Ростова-на-Дону

Сергей Шпак (Фото: МВД России)

Ленинский районный суд арестовал бывшего начальника управления МВД по Ростову-на-Дону Сергея Шпака по делу о мошенничестве и получении взятки, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, передает «РБК Ростов».

Шпака отправили под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 11 мая 2025 года включительно.

Накануне региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании полицейского, которому вменяют получение взятки в виде турпутевок, а также мошенничество. Имя чиновника СК не назвал, но ТАСС и 161.ru написали, что речь о Сергее Шпаке, который возглавлял управление в 2022–2023 годах.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый, будучи еще начальником отдела полиции № 5 управления МВД по Ростову, получил взятку в виде туристических путевок на сумму более 263 тыс. руб. за покровительство коммерческой организации.

Позднее Шпак вместе с подчиненным похитили почти 300 тыс. руб., которые начислялись как зарплата за дни фактического отсутствия на работе. Также его подозревают в «неправомерном обороте денежных средств» с помощью подложных документов.