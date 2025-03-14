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Представитель Елены Яковлевой опровергла сообщение о ее госпитализации

Елена Яковлева
Елена Яковлева (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Информация о том, что актриса Елена Яковлева была госпитализирована, не соответствует истине, сообщила РБК ее представитель Мария.

«Это фейковая новость, что она была госпитализирована. С ней все порядке», — сказала собеседница РБК.

О том, что Яковлеву экстренно доставили в больницу в Москве, ранее написал SHOT. Телеграм-канал уточнил, что, предварительно, у актрисы «заболевание брюшной полости и новообразование в печени».

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Яковлевой 64 года. В 2014 году ей стало плохо на сцене, при госпитализации у нее обнаружили язву желудка.

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