Представитель Елены Яковлевой опровергла сообщение о ее госпитализации
Информация о том, что актриса Елена Яковлева была госпитализирована, не соответствует истине, сообщила РБК ее представитель Мария.
«Это фейковая новость, что она была госпитализирована. С ней все порядке», — сказала собеседница РБК.
О том, что Яковлеву экстренно доставили в больницу в Москве, ранее написал SHOT. Телеграм-канал уточнил, что, предварительно, у актрисы «заболевание брюшной полости и новообразование в печени».
Яковлевой 64 года. В 2014 году ей стало плохо на сцене, при госпитализации у нее обнаружили язву желудка.
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