Миронов опроверг сообщения о госпитализации из-за проблем с сердцем

Евгений Миронов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Актер Евгений Миронов опроверг новость о своей госпитализации, он заявил РБК, что у него все в порядке.

«Я очень удивлен сообщениям о моих проблемах со здоровьем. Недавно проходил ежегодный чекап, все медицинские показатели у меня в норме, и чувствую я себя прекрасно», — сказал 58-летний Миронов.

Актер назвал новость о госпитализации попыткой «нагнать трафик».

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что Миронова положили в больницу из-за проблем с сердцем.

По данным Shot, актер пожаловался врачам на резкое ухудшение самочувствия, скачки давления и онемение рук, а при обследовании врачи нашли у него нарушение в работе сердца, вызванное проблемами с артериальным давлением. Миронов пробыл в больнице чуть больше недели, а затем его выписали, отметил телеграм-канал. Сославшись на слова актера, Shot рассказал, что Миронов уже около года принимает успокоительные и снотворное, у него есть проблемы со сном и тревожные расстройства, вызванные стрессами и постоянными мыслями о работе.

Миронов снялся в таких фильмах, как «Время первых», «Сердце пармы», «Матильда», «Утомленные солнцем — 2» и других.