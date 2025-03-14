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Военная операция на Украине ,  
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Дрон сбили на окраине Обнинска

Губернатор Шапша: на окраине Обнинска сбили дрон
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили утром 14 марта беспилотный летательный аппарат над окраиной города Обнинска Калужской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Владислав Шапша.

«По предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет», — говорится в сообщении губернатора.

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Фото:Google Maps

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 14 марта сообщил о четырех сбитых дронах, летевших на столицу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что три беспилотника были сбиты в Балашихе и Ленинском городском округе.

Во Внуково и аэропорту Калуги рано утром действовали ограничения на полеты.

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Теги
Калужская область Обнинск Владислав Шапша БПЛА Военная операция на Украине
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