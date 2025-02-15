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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области потушили пожар на предприятии, начавшийся из-за дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Калужской области пожарные потушили огонь, вспыхнувший на промышленном предприятии в Дзержинском районе из-за падения украинского дрона, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале со ссылкой на МЧС.

Он уточнил, что пострадавших нет.

В Калужской области на территории предприятия возник пожар из-за дрона
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Шапша сообщил о пожаре в 6:38 мск. «На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Ранним утром над Дзержинским районом Калужской области силы ПВО уничтожили 12 БПЛА. Всего над российскими регионами за ночь сбили 40 дронов.

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Теги
Калужская область пожар нефтепромышленное предприятие Владислав Шапша
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