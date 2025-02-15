В Калужской области потушили пожар на предприятии, начавшийся из-за дрона

Фото: Google Maps

В Калужской области пожарные потушили огонь, вспыхнувший на промышленном предприятии в Дзержинском районе из-за падения украинского дрона, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале со ссылкой на МЧС.

Он уточнил, что пострадавших нет.

Шапша сообщил о пожаре в 6:38 мск. «На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

Ранним утром над Дзержинским районом Калужской области силы ПВО уничтожили 12 БПЛА. Всего над российскими регионами за ночь сбили 40 дронов.