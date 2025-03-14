В Госдуме предложили ежемесячно платить прожиточный минимум домохозяйкам

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Выплату в размере прожиточного минимума предложили ежемесячно начислять россиянам, которые занимаются домашним хозяйством, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

Законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Документ подготовлен ко внесению в Думу.

Инициатива подразумевает, что выплату будут получать граждане, которые постоянно проживают в России вместе с семьей и занимаются исключительно делами по дому, в том числе приготовлением пищи, стиркой и уборкой, а также уходом за инвалидами и престарелыми родителями. Выплата назначается на полгода, затем ее можно продлить.

Депутат предлагает предоставлять материальную помощь, только если размер среднедушевого дохода семьи не больше двойного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

Законопроект предусматривает и ограничения. Под них попадают граждане, которые недавно приобрели гражданство России. Так, они смогут претендовать на выплату только спустя пять лет проживания на территории России после получения гражданства. Также под исключения попадают россияне, использующие «налог на профессиональный доход», они не будут получать выплату.

В июне 2024 года прожиточный минимум в России на 2025 год впервые рассчитали по величине медианного дохода, он составил 17 733 руб. По сравнению с 2024 годом он увеличился на 14%.

Таким образом, прожиточный минимум в целом по России на душу населения составляет 17 733 руб., для трудоспособного населения — 19 329 руб., для детей — 17 201 руб., для пенсионеров — 15 250 руб.