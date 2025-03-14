Вэнс оценил мнение Трампа о размещении ядерного оружия в Восточной Европе

Вэнс: Трамп может быть против размещения ядерного оружия в Восточной Европе

Президент США Дональд Трамп не поддерживает идею о размещении ядерного оружия в Восточной Европе, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Я не обсуждал этот вопрос с президентом, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия еще дальше — на востоке Европы. Речь идет о будущем человеческой цивилизации», — сказал Вэнс.

Ранее,13 марта, президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times призвал США разместить в Польше ядерное оружие в качестве сдерживающего фактора против России. По его словам, инфрастуктура НАТО «должна сместиться на восток», поскольку границы альянса также сдвинулись на восток в 1999 году, когда Польша вошла в состав НАТО.

Его заявление раскритиковали, в частности, министр обороны и премьер-министр страны Томаш Семоняк и Дональд Туск.

Трамп наоборот выступает за сокращение ядерных арсеналов. В конце января, после инаугурации, он заявил, что считает «вполне возможным» добиться их уменьшения как у США, так и у России и Китая.