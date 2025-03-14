Вэнс оценил мнение Трампа о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
Президент США Дональд Трамп не поддерживает идею о размещении ядерного оружия в Восточной Европе, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
«Я не обсуждал этот вопрос с президентом, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия еще дальше — на востоке Европы. Речь идет о будущем человеческой цивилизации», — сказал Вэнс.
Ранее,13 марта, президент Польши Анджей Дуда в интервью Financial Times призвал США разместить в Польше ядерное оружие в качестве сдерживающего фактора против России. По его словам, инфрастуктура НАТО «должна сместиться на восток», поскольку границы альянса также сдвинулись на восток в 1999 году, когда Польша вошла в состав НАТО.
Его заявление раскритиковали, в частности, министр обороны и премьер-министр страны Томаш Семоняк и Дональд Туск.
Трамп наоборот выступает за сокращение ядерных арсеналов. В конце января, после инаугурации, он заявил, что считает «вполне возможным» добиться их уменьшения как у США, так и у России и Китая.
Читайте РБК в Telegram.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов